هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن طائرة إسرائيلية طراز (N84UP) هبطت اليوم في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، فيما تعلق السلطات السودانية على النبأ.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران تغريدة مقتضبة على حسابه الرسمي بـ(تويتر) بحسب صحيفة الصيحة جاء فيها: “عاجل.. هبوط طائرة خاصة إسرائيلية في مطار الخرطوم صباح اليوم”. ولم يقدم أي تفاصيل أخرى غير أنه أرفق التغريدة بصورة لمسار الطائرة حتى مطار الخرطوم.

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كذلك نشر الصحفي الإسرائيلي بصحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إيتاي بلومنتال، خبراً عن هبوط الطائرة المعنية، وقال إن طائرة إسرائيلية من نوع (N84UP) هبطت في الخرطوم، دون تفاصيل أخرى.

وكانت أول طائرة إسرائيلية، حلّقت على نحو رسمي معلن، للمرة الأولى فوق سماء السودان بتاريخ 16 فبراير 2020م، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان في 3 فبراير الماضي في مدينة عنتيبي الأوغندية بدعوة من الرئيس يوري موسيفيني.

وقبل يومين كشف نتنياهو عن اتصال جديد بينه وبين البرهان، وأشار إلى أنه اتصل كذلك بالرئيس التشادي إدريس ديبي، وهنأهما بعيد الفطر، وذكر أن دولاً عربية وإسلامية في طريقها للتطبيع مع بلاده.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)