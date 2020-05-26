القبض على الفنانة فهيمة عبد الله مع 7 عازفين بنهر النيل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل، القبض على الفنانة الشابة فهيمة عبد الله و(7) عازفين من فرقتها الموسيقية بمنطقة أم الطيور في محلية عطبرة بولاية نهر النيل، وذلك لتوجهها إلى إقامة حفل دون مراعاة لحالة الطوارئ الصحية المفروضة حالياً.

وبحسب (باج نيوز) الاثنين، تم توقيف الفنانة وفرقتها وإقتيادهم إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهتهم بالرقم (117) بموجب أمر الطوارئ الصحية للعام 2020م الفقرات (1/ 9/ 8/ 7) والمادة (74) ق. ج والمادة (8) من قانون السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م بقسم شرطة عطبرة وسط، والشاكي في البلاغ الجندى شرطة التجاني فيصل حسن التجاني يتبع للشرطة الأمنية محلية عطبرة.

وأفاد الشاكي في البلاغ بأن المتهمة فهيمة عبد الله والمتهمين الحسين طه أحمد، متوكل سعيد يوسف، إسماعيل عبد الله إسماعيل، فتح الرحمن آدم عمر، عماد الدين الحاج يوسف، أحمد صديق محمد الخضر وبهاء الدين التوم خالفوا أمر الطوارئ وفقاً للفقرات (1/ 7/ 8/ 9) والمادة (8) من قانون السلامة العامة.

فيما تولى النقيب شرطة عبد القادر حسن بخيت التحري في البلاغ، وتم الإفراج عن المتهمين بعد دفع تسوية مالية بمبلغ (5) آلاف جنيه لكل متهم.

يذكر أن المتهم الحسين طه حامد لديه تصاريح مرور بأنه يتبع للاستخبارات العسكرية أحدها موضح فيه أنه في عمل رسمي وآخر موضح فيه أنه في عمل إداري.