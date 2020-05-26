عيديات!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كل عام والجميع بخير!

*وكل عام والاسرة الرياضية بالف خير!

*في هذه الايام الطيبات المباركات من ايام شهر ذي القعدة وايام عيد الفطر المبارك نتضرع الي الله العلي القدير ان يعمنا برحمته ،إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم

*نعم..في هذه الايام الطيبات المباركات الطيبات نتمنى ان يسعى الجميع لمحو الاحقاد والاحن وان يسعى الكل للتواصل والتوادد والتحابب ونسيان ما علق بالنفوس من ضغائن جراء همزات الشيطان واجتهاده لخلق الفتن وتغوير الصدور بين الاخوة والاصدقاء واهل البيت الواحد!

* ثم نعود لهموم الرياضة ومشاكلها التي تتطلب التوقف عندها وتسليط الضوء عليها حيث يترقب الجميع خلال الايام القليلة القادمة قرارا لمجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص الموسم الرياضي الذي تبقت حوالي سبعة اسابيع لنهايته وتوقف بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم باثره واد ت الي شلل شبه تام في الشوارع ودوواين الخدمة ودور العبادة لم تسلم من الجائحة التي عطلت كل شيء ومع بزوغ فجر جديد في الشارع العالمي حيث عاودت بعض الاتحادات نشاطها بداية بالدوري الالماني الذي انطلق قبل نحو اسبوع من الان واعلنت رئاسة الوزراء المصرية عن عودة مرتقبة للدوري المصري في منتصف يونيو القادم كما تشير الدلائل الي ان بقية الدوريات الاوربية الخمسة ستعود للدوران من جديد عدا الدوري الفرنسي الذي اعلنت الحكومة الفرنسية عن نهايته!

*قرار رئاسة الوزراء المصرية والذي اتبعه وزير الرياضة بقرار مماثل اشار فيه الي عودة الدوري المصري منتصف يونيو القادم وسط ضوابط امنية وصحية مشددة وذلك للترتيب للموسم المقبل عطفا علي بيان رئاسة الوزراء التي قالت بان وباء كورونا لن ينتهي قريبا ويتطلب الامر التعايش معه حتى لا تتوقف عجلة الحياة وهذه تمثل الجزئية التي تتطلب قرارات شجاعة من قبل مجلس وزراء السودان وايضا وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة علما بان مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم لا يستطيع اتخاذ القرار الصعب بعودة الدوري في ظل تمديد حظر التجوال من اسبوع لاخر..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*صوت العقل يشير الي ضرورة انهاء الموسم الرياضي بقرار من قبل مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم خصوصا وان مجلس الوزراء والحكومة لم تتضح رؤيتها حتى الان حول امكانية عودة الحياة الي طبيعتها بالشكل المعتاد او وسط ضوابط اقل تشددا من التي يعيشها الشارع السوداني الان!

*عيد سعيد وكل عام والجميع بخير.

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!