مجلس الكنكشة ينطق.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المبتدٱ:الى جميع القراء الاعزاء ٱهديكم ٱجمل التحايا بعيد الفطر المبارك سائلا الله ان يعيده علينا جميعا بالخير والبركات وعلي البشرية جمعاء صحة وعافية ويزيح عن صدرها هذا الكابوس الذي جثم علي صدرها .. إنه مجيب الدعوات وقال ادعوني ٱستجيب لكم..

*الخبر:قالوا في المثل (التسويه بإيدك يغلب اجاويدك!)وهذا المثل ينطبق صورة وصوت علي عشاق الٱحمر الوهاج!!

*ٱليس جميعتكم العمومية هي التي جاءت بمجلس الكنكشة؟

*من زفافهم الي كراسي حكم المريخ بالهتافات من تنادونه اليوم بالمكنكشين الذين ٱذاقوا حبيبكم المكشن بلا بصل !!؟

*خرج علي وسائل الاعلام الاستاذ احمد مختار عضو مجلس الكنكشة مؤكدا ان مجلسهم قرر قبول الاقتراح المنادى بطرح الثقة في مجلسهم!

*طبعا طرح الثقة يحتاج لجمعية عمومية كاملة المواصفات عددا وعتادا وهذا صعيب جدا ياود مختار في ظروف الكورونا التي حرمتنا من صلاة الجمعة والعيد !

*ولو تظنون ان شعب المريخ بغافل عن هذا الملعوب فهم واعون لكل ما يجري تحت جسور مجلسكم المكنكش!!

*باكر سيخرج علينا مجلسكم بٱن ودالشيخ وود الياس ود.عمر خالد ود.مزمل غير مؤهلين لحضور الجمعية لعدم كامل العضوية

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* لو قلنا جدلا أن الكورورنا سامحت جمعيتكم يتبادر للذهن من الذي سيشرف عليها المفوضية أم إتحاد د.شداد المسنود من الفيفا !؟

* سادتي دعوهم يكنكشوا حتي يجعل الله مخرجا للمريخ وا أمة المريخ ما سبرتم عليه ليس بالقليل والواقعه من السما يتحملها الر

دكاسلوالصبر طيب !!

آه يا زمن :

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مكتوب عليك يا وطن مرض الكنكشه في كل زمان ومكان تجد الكنكشة منتظراك في كسلا حمي الكنكشه في الهلال مجلس ملك الكنكشه ولا ننسي كتكشة الاتحاد العام لكرة القدم .. والكنكشة أصابت كل حياتنا البرامج التلفزيونية السر قدور رضحكاته المجلجلة .سلمي سيد وتعيد لنا الفن زمان ود.يوسف السماني وعموده عديم القراء الا قارئ الصحف في أذاعته الحصؤية .!!!