156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسجيل (156) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (3976) حالة، في حين تم تسجيل (5) حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم (170).

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