توقيف فهيمة عبدالله بعطبرة

ألقت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل القبض على الفنانة فهيمة عبد الله و فرقتها الموسيقة المكونة من ٧ عازفين بالقرب من منطقة ام الطيور بمحلية عطبرة و تم بحسب صحيفة السوداني فتح بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة عطبرة بالرقم (١١٧)

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بسبب تجاوزهم الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد بالسفر ﻹحياء حفل بموجب أمر الطوارئ للعام 2020 الفقرات (٧-٨-٩-١) و المادة (٧٤) ق ج و المادة (٨) من قانون السلامة العامة للعام ١٩٩٧ و تم حجز العربه استثمار و سائقها الذي يحمل تصاريح مرور و يتبع لاحدى الجهات النظامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)