ألقت الشرطة الأمنية بولاية نهر النيل القبض على الفنانة فهيمة عبد الله و فرقتها الموسيقة المكونة من ٧ عازفين بالقرب من منطقة ام الطيور بمحلية عطبرة و تم بحسب صحيفة السوداني فتح بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة عطبرة بالرقم (١١٧)
بسبب تجاوزهم الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد بالسفر ﻹحياء حفل بموجب أمر الطوارئ للعام 2020 الفقرات (٧-٨-٩-١) و المادة (٧٤) ق ج و المادة (٨) من قانون السلامة العامة للعام ١٩٩٧ و تم حجز العربه استثمار و سائقها الذي يحمل تصاريح مرور و يتبع لاحدى الجهات النظامية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف فهيمة عبدالله بعطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.