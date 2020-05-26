انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصاً يلعبون كرة القدم داخل مسجد في تركيا.
ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص داخل أحد المساجد في مدينة إزمير التركية وهم يلعبون كرة القدم بأحذيتهم، وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من واقعة أخرى لتشغيل أغان إيطالية في بعض مساجد إزمير.
وتشهد تركيا، في أيام عيد الفطر، حظر تجول جزئي ينتهي غداً، وذلك في كافة الولايات ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
في إطار العزل العام أمرت تركيا السكان بالبقاء في المنازل في العطلات الأسبوعية وأغلقت المطاعم والمدارس كما أغلقت معظم حدودها وأوقفت بعض السفر بين المدن الكبيرة للحد من انتشار الفيروس، وبدأت السلطات تخفيف القيود وقالت إنها تستهدف إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أشخاص يلعبون كرة القدم بأحذيتهم داخل مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.