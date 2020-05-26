الصحة تنفي سقوط وخضوع الوزير لجراحة مستعجلة

التاريخ: 26-مايو-2020
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نفى مكتب وزير الصحة د. أكرم على التوم صحة الأخبار المتداولة حول سقوطه وخضوعه لجراحة مستعجلة.
وأوضح المكتب التنفيذي للوزير في في رده على حالة الوزير أن د. أكرم يتابع حالته الصحية بأحد المشافي بالخرطوم حيث عاود الطبيب لمقابلة بحسب برنامجه العلاجي مع الاختصاصي المباشر لحالته، حيث (حقن ).
وبحسب صحيفة السوداني، كانت قد انتشرت شائعة على منصات التواصل الاجتماعي بخضوع وزير الصحة أكرم التوم لعملية مستعجلة في ظهره،
وتغيب التوم الاسبوع الماضي عن احدى اجتماعات اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بسبب آلام في الظهر و عاود على اثرها الطبيب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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