موسي هلال يدعو وفد الزريقات بعدم تبني قضية ليست لهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
زار وفد رفيع من قبيلة الرِزيقات،زعيم عشيرة المحاميد، المُعتقل منذ خواتيم العام 2017، موسى هلال، في مُعتقلات جِهاز المُخابرات في محلية كرري شِمالي أمدرمان،وتأتي هذه الزيارة في إطار مُبادرة تهدف لإطلاق سراح هلال ومُناصريه.
ويقبع في السجون والمعتقلات،منذ خواتيم العام 2017، موسى هلال،وأبنائه والمئات من أنصاره عقب أحداث بادية مستريحة بولاية شِمال دارفور.
وقدم هلال وعدد من قيادات مجلس الصحوة الثوري، لمحاكمة عسكرية بتهم متعلقة بتقويض النظام الدستوري،وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة النعرات القبلية وحيازة السلاح الغير مشروع وغيرها من التُهم التي تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانه.
ووفقاً لمصدر أن وفد أهلي ضم نحو “9” من قيادات مُبادرة لم الشمل خاصة بقبيلة الرِزيقات زار هلال خواتيم الإسبوع الماضي،في معتقله الجديد التابع لجهاز المخابرات العامة في محلية كرري شِمالي أمدرمان.
مشيراً إلى أن الوفد تناول مع هلال المُبادرة،ودعا هلال الوفد وفقاً للمصدر بعدم تبني قضية ليست لهم ، لجهة أن مشكلته هي مع الدولة،وأن من قام بإعتقاله هم الآن في السجن .
وأضاف قائلاً “وصيتي للأهل ان يعوا ويفهو أن هذا المخطط القصد منه هو تفتيت القبيلة وخلق فتنه داخلية” وتابع “لن نسمح بوقوع هذا المخطط”.
وشهدت مدينة “زالنجي” حاضرة ولاية وسط دارفور أبريل الماضي، إجتماعات مكثفه ضمت قيادات قبيلة الرِزيقات ومنسوبي قوات الدعم السريع، وبحثت تلك الاجتماعات إمكانية اطلاق سراح موسى هلال وأنصاره .
ودفعت اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد جملة مِن الإشتراطات قبل الدخول في تفاوض مباشر مع قوات الدعم السريع.
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