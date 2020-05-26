مريم الصادق: لا علاقة لي ببيان يتحدث عن دقلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفت نائب رئيس حزب الامة القومي د. مريم الصادق المهدي، إصدارها بيان فيه حديث عن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت مريم في توضيح تلقته (الصيحة): “إنه بيان مزيف وكلام فارغ جملةً وتفصيلاً، ولا علاقة لي به، ومحض افتراء ومحاولة خلق فتن سطحية وبصورة طفولية مفضوحة”.

وأضافت: “نحن في حزب الأمة القومي سعينا ونعمل من أجل شراكة حقيقية بين كافة أطراف الفترة الإنتقالية من مدنيين وعسكريين بصورة وطنية جادة ومخلصة”.

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