وجدي صالح: المعلمون تعرضوا لظلم وكبت في عهد النظام البايت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يتمالك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين القيادي البعثي وجدي صالح نفسه، وذرف دموعاً غزيرةً خلال استضافته في لقاء تلفزيوني بقناة الخرطوم، في أثناء تعليقه على فرحة المعلمين بزيادات الأجور الأخيرة.

وقال وجدي خلال اللقاء: “إن الزغاريد التي أطلقتها المعلمات والفرح الذي شاهده الناس عبر الوسائط على وجوه بعض المعلمين عند تسلمهم مرتباتهم بالزيادات الجديدة يُمثل أكبر دليل على الظلم والكبت والقهر الذي كانت تعانيه هذه الفئة التي علمت الأجيال وخرجت القيادات وشرفت الأسر والبيوت”.