شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لم يتمالك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين القيادي البعثي وجدي صالح نفسه، وذرف دموعاً غزيرةً خلال استضافته في لقاء تلفزيوني بقناة الخرطوم، في أثناء تعليقه على فرحة المعلمين بزيادات الأجور الأخيرة.
وقال وجدي خلال اللقاء: “إن الزغاريد التي أطلقتها المعلمات والفرح الذي شاهده الناس عبر الوسائط على وجوه بعض المعلمين عند تسلمهم مرتباتهم بالزيادات الجديدة يُمثل أكبر دليل على الظلم والكبت والقهر الذي كانت تعانيه هذه الفئة التي علمت الأجيال وخرجت القيادات وشرفت الأسر والبيوت”.
كانت هذه تفاصيل خبر وجدي صالح: المعلمون تعرضوا لظلم وكبت في عهد النظام البايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.