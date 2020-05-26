الأمين داؤود محمود يطلب الانضمام إلي الجبهة الثورية قيادة مناوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفعت الجبهة الشعبية المتحدة لتحرير والعدالة، بقيادة الأمين داؤود محمود، طلب انضمام الى الجبهة الثورية السودانية، بقيادة مني اركو مناوي.

وأتهت الجبهة الشعبية، الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس، بالتامر عليها وعلى قيادتها، معلنة خروجها من الأخيرة.

وفي خطاب تحصلت عليه (صوت الهامش) ارسل نائب رئيس الجبهة الشعبية لتحرير والعدالة حامد محمد ادريس، صورة منه إلي الوسيط في مفاوضات السلام حول السودان، الجارية في عاصمة جنوب السودان.

هذا، وعصفت الخلافات في الجبهة الثورية السودانية، خلال الأيام الماضية، نجمت عنها، انسحاب حركة تحرير السودان، قيادة مني اركو مناوي، على خلفية مطالبته بإجراء إصلاحات داخل الثورية.

والجدير بالذكر، أن خلافات ايضا، وقعت داخل الجبهة الشعبية لتحرير والعدالة، وعزلت الأمين داؤود وتجميد عضويته في مكتبها القيادي، وبررت ذلك بتجاوزه اللوائح واقترافه أخطاء رأت أنها تؤثر في النسيج الإجتماعي بشرق السودان، وعينت خالد ادريس خلفا له.