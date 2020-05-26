الصحة: تسجيل (156) إصابة جديدة بفيروس كورونا و(5) وفيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (156) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى (5) حالة وفاة.

ووفقاً للتقرير الوبائي والمؤرخ بـ (الأحد) 24 مايو 2020 فإن الخرطوم سُجلت (142) إصابة، والجزيرة حالة واحدة، جنوب دارفور (5)، كسلا حالتين، النيل الأبيض (3) حالات، شرق دارفور (3) حالات.

أما الوفيات فقد سجلت (5) حالات وفاة منها (4) بالخرطوم، وحالة واحدة بالجزيرة.

و يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (3976) حالة، متضمنة (170) حالة وفاة.

Advertisements

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (3223) إصابة، الجزيرة (245)، شمال كردفان (110)، القضارف (110)، سنار (83)، جنوب دارفور (33)، كسلا (37)، غرب دارفور (19) الشمالية (13)، شمال دارفور (28)، نهر النيل (15)، النيل الأبيض (17)، شرق دارفور (11) غرب كردفان (9)، النيل الأزرق (8)، البحر الأحمر (10) جنوب كردفان (3)، وسط دارفور (2).

وأوضحت الصحة أنه تم تطبيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث.

وتمثلت (45) حالة شفاء منها (44) بولاية الخرطوم، وحالة واحدة بولاية سنار .

وأكدت أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات.