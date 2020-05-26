(57) الف دولار تفجّر الاوضاع بالمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتحت (57) الف دولار حصل عليها احد قادة المريخ من مال البطولة العربية..فتحت ملف جديد مع قضايا المريخ بالمحاكم وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن مجلس المريخ قام بمخاطبة النائب العام بملابسات القضية بجانب رفع التقرير الى المراجع العام اعتماد الميزانية مع تحريك اجراءات قانونية ضد الشخصية المريخية التي خصمت المبلغ من مال البطولة العربية وهي سبعة وخمسون الف دولار دون ايراد صرف مالي معتمد من مجلس المريخ المريخ أو الجهات المسئولة وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن امر قبض تم تحريكه ضد الحاصل على المبلغ المذكور.

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