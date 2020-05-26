اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء في البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزى اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء على النحو التالي العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5109 0.5135 0.5122 الجنيه الاسترليني 66.9100 67.2446 67.0773 الفرنك السويسري 56.6193 56.9024 56.7608 الدولار الكندي 39.2717 39.4681 39.3699 كرونة السويدية 5.6952 5.7237 5.7094 الكرونة النرويجية 5.5013 5.5288 5.5151 الكرون الدنماركي 8.0416 8.0818 8.0617 الدينار الكويتي 177.0766 177.9620 177.5193 الريال السعودي 14.6393 14.7125 14.6759 الدرهم الاماراتي 14.9741 15.0490 15.0115 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.7340 146.4627 146.0983 ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 59.9500 60.2498 60.0999 XAR 3066.7472 3089.1895 3077.9683 المادة السابقة ديربي القمة السودانية يحتل المركز الرابع عربياً المقالة القادمة (57) الف دولار تفجّر الاوضاع بالمريخ

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