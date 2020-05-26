ديربي القمة السودانية يحتل المركز الرابع عربياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إحتل ديربي القمة السودانية الهلال والمريخ المركز الرابع مناصفة مع القمة السعودية فى ترتيب الديربيات العربية الأكثر قوة و ندية و حضورا جماهيريا وجاء الديربي المصري الأهلي والزمالك في المركز الأول، وفق إستفتاء لصحيفة البيان الاماراتية في عددها الاسبوعي ، في حين حل ديربي الإفريقي والترجي (تونس) في المركز الثاني ، وديربي الرجاء والوداد (المغرب) في المركز الثالث وتقاسم الهلال والمريخ (السودان) والهلال والنصر (السعودية) ، المركز الرابع، بينما جاء ديربي الاتحاد والأهلي (السعودية) في المركز الخامس ، والعين والوحدة، والجزيرة والوحدة (الإمارات) في المركز السادس.

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