عاجل.. رقم صادم بشأن وفيات اليوم بكورونا في السودان

أظهرت أحدث البيانات عن ضحايا فيروس كورونا في السودان، ارتفاع عدد الوفيات به إلى 156، والإصابات إلى 3976. ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، على صفحتها على موقع فيس بوك، التقرير الوبائي ليوم الأحد، الذي أوضح تسجيل 5 وفيات، و156 إصابة جديدة.



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