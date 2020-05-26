لجنة سحب الثقة المريخية تنفي عملها لمصلحة مرشح بعينه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت لجنة سحب الثقة المريخية، أنها ستستأنف اعتباراً من الثلاثاء عملها في جمع توقيعات أعضاء النادي ممن يرغبون في سحب الثقة عن مجلس الإدارة، وذلك بعد أن توقفت اللجنة الأيام القليلة الماضية بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، وناشدت أعضاء المريخ بالتعاون معها وتحضير أنفسهم في شكل مجموعات.

وأكدت اللجنة في توضيح تلقته (الصيحة) الاثنين، أنها لا تعمل لمصلحة مرشح بعينه وأن أصوات جماهير المريخ ليست للبيع.

وناشدت اللجنة جماهير المريخ بالمحليات والمدن الثلاث داخل ولاية الخرطوم محاولة مساعدة اللجنة بحصر عضويتها داخل المناطق المختلفة حتى تكون الزيارات في شكل مجموعات حسب المناطق، والتواصل مع أعضاء اللجنة من أجل الحضور حسب المنطقة للتوقيع واستلام الكشوفات.

وذكر التوضيح بأن اللجنة بدأت عملها منذ فترة بغرض سحب الثقة من مجلس المريخ الذي لم يقدم ما يشفع له بالاستمرارية، وأكدت أنها لا تعمل لصالح أي جهة أو أفراد وما تقوم به حالياً من الكيان وإلى الكيان، وستكون الكلمة هي كلمة شعب المريخ في اختيار من هو الأنسب لإدارة النادي في المرحلة المقبلة، وشددت على أن ولاءها للكيان لا للإفراد.

وقالت اللجنة “نوضح لكل جماهير المريخ بأننا لسنا مع أي مرشح قادم الآن وفقط الهدف من جمع التوقيعات هو سحب الثقة وعلى أي مرشح يراجع هذا البيان ليعلم أن صوت جمهور المريخ ليس للبيع كما يروج لذلك أنصار المجلس ونحن لهم بالمرصاد وعاش المريخ موفور القيم”.