عقوبات رادعة تنتظر محطات الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توعدت وزارة الطاقة والتعدين ، شركات توزبع الوقود بعقوبات رادعة حال مخالفتها أوقات العمل والتي اقتصرتها الوزارة من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهر تزامنا مع موعد الحظر.

وأصدرت الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط بالوزارة منشورا بذات الخصوص تنشره (آخر لحظة).

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتقدم لكم بالتهنئة الحارة بقدوم عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

نحيطكم علماً و بناء على التقارير الشرطية في ولاية الخرطوم أن تشغيل محطات الخدمة في الفترة المسائية افرز واقع سلبي وفيه كسر واضح لحظر التجوال المفروض في ولاية الخرطوم ولذلك قد تقرر ابتداء من اليوم أن تعمل محطات الخدمة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراوعلى جميع الشركات توجيه منسوبيها في كل المحطات للالتزام بذلك والا ستتعرض الشركة المخالفة محطاتها لعقوبات رادعة حسب الضوابط المنظمة للعمل في المواد البتروليةوستكون هناك دوريات لرصد المحطات المخالفةالمدير العام الإمدادات وتجارة النفط.