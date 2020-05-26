كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بالعيد.. ويغني لشاعر سوداني

الخليج 365 :

قدم قيصر الغناء العربي الفنان، كاظم الساهر، حفلا استثنائيا بسبب ظروف كورونا، أول أيام العيد على قناة “يوتيوب” مجمع أبو ظبي الثقافي، وتابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم. وفاجأ صاحب أغنية “زيديني عشقاً”، جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي. وقام القيصر بحسب العربية نت بالاتصال بالشاعر البيلي وقال له”نحاول أن نقدم مقطعا من أغنية تاريخ ميلادي”، فرد البيلي: هذا شرف كبير لي ولا تسعني السعادة في التعامل مع قيصر عبقري مثلك. وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بالفيسبوك: “أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله”. الأغنية الثانية التي يغنيها فنان عربي لشاعر سوداني بعد أن غنت أم كلثوم للشاعر السوداني الراحل الهادي آدم “أغدا ألقاك”.