أخر طرائف الشيخ محمد أحمد حسن.. فتاة تسأله عن “الروج” والشيخ لا يعرفه ويسأل: “الروج” دا شنو؟ الأحمر بتاع “الشلاليف”؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعتبر الشيخ محمد أحمد حسن واحداً من أشهر المشايخ وأكثرهم محبة لدى الشعب, وعرف عن الشيخ بساطته الشديدة وتوعيته للناس بطريقة تجد القبول عند الجميع. كما اشتهر فضيلة الشيخ بحديثه العفوي البسيط والذي غالباً ما يحمل بداخله طرائف تجد استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحرصون على تداولها مرفق معها كلمات طيبات في حق الشيخ. وبحسب رصد محرر موقع كوش نيوز فلم يخلو شهر رمضان هذا العام من طرفة للشيخ محمد أحمد حسن, الطرفة جاءت بعد فتوى من إحدى الفتيات قرأها له مقدم البرنامج الدكتور محمد عثمان مقدم البرنامج الذي قدم هذا العام عبر تقنية “اللايف” الذي يبثه الدكتور الشاب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتقول السائلة في فتواها بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز: يا شيخ هل “الروج” يؤثر على الصيام؟ إجابة الشيخ جاءت مضحكة والسبب عدم علمه بمعنى كلمة “الروج” وهو ما دفعه لسؤالها (الروج دا يعني الأحمر بتاع الشلاليف) وسط ضحكات مقدم البرنامج. ثم عاد وطرح سؤال للفتيات لماذا تستخدموه؟ واعتبره فضيلة الشيخ دعوة للنطر, لأن المرأة العفيفة لا تستخدم “الروج” خالص, وشدد على الابتعاد وأن استخدامه يعني شوفوني وشوفوا “شلاليفي” أي أنظروا للشفاه الخاصة بي.