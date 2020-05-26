الخليج 365 : استضافت قناة الهلال الفضائية أول أيام العيد الفنانة المعروفة إنصاف مدني في سهرة لطيفة قدمت من خلالها الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة عدد من الأغنيات وكشفت فيها بعض الأسرار. وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد طرحت المذيعة تريزا شاكر مقدمة السهرة عدد من الأسئلة على ملكة الدلوكة منها “اتهامها بأنها فنانة النظام البائد” لترد عليها إنصاف بعفويتها المعروفة والتي اشتهرت بها (تبيتي في القسم). هذه الجملة التي أطلقتها إنصاف مدني كانت كفيلة بتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعليها عدد من التعليقات كان أبرزها (انصاف مدني تدخل المذيعة في فتيل).

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن وصفتها بفنانة النظام البائد… إنصاف مدني ترد على المذيعة تريزا شاكر (تبيتي في القسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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