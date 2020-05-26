حميدتي: سأكشف عن أسماء أفراد من المجلس العسكري خانونا وخانوا الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن بعض الأفراد داخل المجلس العسكري السوداني حاولوا شيطنة قوات الدعم السريع وخانوهم، مؤكدا أنه سيكشف أسمائهم فور انتهاء التحقيقات.

وأضاف حميدتي، في برنامج «لقاء خاص» والذي عرض على قناة «سودانية 24»: «ما هقول تفاصيل إلا بعد التحقيقات في فض الاعتصام، ومن أول الشراراة من تالت يوجد في من خانوا جوا المجلس العسكري، ما أقول الجيش ولكن أفراد ينتمون للجيش، وحاولوا شيطنة قوات الدعم السريع، وكل دول هكشفهم بالاسم بعد خروج نتايج التحقيقات، ونتمنى تكون نتايج التحقيقات سريعة، أنا لي سرد بعد نتايج التحقيق في فض الاعتصام، سرد كامل، الناس بتتكلم وجزء كذب وجزء حقيقي، لكن بعد نتايج التحقيق يومه بيجي».

وأشار إلى أن داخل المجلس العسكري كان هناك مخططا واتصال مع أفراد بما يشبه منظومة من خارج القوات المسلحة لإجهاض ثورة ديسمبر في السودان والتي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.