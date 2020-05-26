عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم

السودان يجدد تعاونه مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاصلاح والتكامل

مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين بالخرطوم

تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن وفرض القانون بجنوب كردفان

رئيس الوزراء يلتقي بوفد حزب البعث السودانى

صحيفة الوطن

اجتماع بين حمدوك والدقير وقيادات المؤتمر السوداني

إصابة عبد المحمود أبو بفيروس كورونا

مباحثات بين وزراء في السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

كباشي من يحاولون زرع الفتنة بين القوات النظامية سيخيب ظنهم

الخرطوم تلغي التصاريح وإجراءات مشددة في التحرك

صحيفة السوداني

مستشار البرهان: نحتاج لموقف موحد لمجابهة البعثة الأممية

قرار بتعديل ساعات العمل في محطات الوقود

شرطة ولاية الخرطوم: إجراءات حاسمة لضبط حركة المواطنين ومراجعة التصاريح

الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار يعلن إصابته بـ” كورونا” معتذراً لكل من خالطه

قانون جديد يشدد عقوبة الاعتداء على الأطباء في السودان بالسجن 10 سنوات

إصابة المستشارة ” نجوى قدح الدم” بفيروس كورونا

صحيفة النيل الدولية:

البدء في ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة

تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 19 حالة وفاة

مراجعة استخدام تصاريح المرور وعقوبات المخالفين

الافراج عن بقية نزلاء الحق العام بسجون الخرطوم والولايات

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صحيفة اليوم التالي

ولاية الخرطوم تبدأ في مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين

صديق تاور: الحكومة فشلت في تنفيذ مطلوبات الثورة التي انتظرها الشعب السوداني

وفد من حزب البعث السوداني يلتقي رئيس الوزراء

أسرة القيادي بالنظام المعزول علي عثمان محمد طه تقول إن طبيب سجن كوبر أخبرهم بإصابة والدهم بفيروس كورونا

صحيفة آخر لحظة

معدات حماية شخصية من كورونا لوزارة الصحة بغرب كردفان

تسجيل ١١ اصابة جديدة بكورونا بالجزيرة

حميدتي يكشف لأول مرة : مخطط إبادة يوم سقوط البشير

وكالة السودان للأنباء “سونا”

التعايشي : تواصل الدولة مع المحليات والمناطق الريفية مهم وضروري

مكتب حمدوك يدشن صفحة جديدة على الفيس بوك

حمدوك يبحث مع المؤتمر السوداني تحقيق أهداف الفترة الانتقالية

الفريق كباشي يتفقد قوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات بكادوقلي

كباشي: التحقيقات ستكشف من يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي بجنوب كردفان

كباشي بكادقلي يؤكد قدرة الحكومة علي تنفيذ حكم القانون

السودان يجدد تعاونه مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاصلاح والتكامل

الصحة:تسجيل (156) اصابة جديدة و خمس وفيات بكورونا

وزير الري : البدء في ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة

خطة لتأمين شاطئ النيل الابيض بمحلية جبل اولياء

حزب المؤتمر السوداني يناقش الراهن السياسي اليوم الساعة الثانية ظهراً بسونا

مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين بالخرطوم

الغرف الصناعية تسلم وزارة الصحة 2 جهاز لفحص الكورونا

تدشين فرحة العيد لنزلاء السجن القومي بالروصيرص

والي كسلا يقدم واجب العزاء لأسر الأحداث الأخير

الطوارئ الصحية بكسلا تصدر توضيحا للمخالطين لوزيرة الشباب والرياضة

والي شرق دارفور يتفقد مستشفى الضعين والقوات النظامية بالولاية

عقوبات لمحطات الوقود التي تكسر حظر التجوال

ديربي القمة السودانية يحتل المركز الرابع عربياً

الارصاد : سحب رعدية ممطرة بأجزاء متفرقة من البلاد