ربان ناقلة النفط الإيرانية يكشف أسرار الرحلة إلى فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد ربان الناقلة الإيرانية “فورتشون” إحدى السفينتين اللتين وصلتا إلى فنزويلا من أصل خمس، عدم تعرض الناقلة لأي إزعاج أو مضايقات من أحد في رحلتها من إيران إلى فنزويلا محملة بالوقود.

ربان ناقلة النفط الإيرانية يكشف أسرار الرحلة إلى فنزويلامادورو يحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الإيرانية الخمس

وقال في حوار هاتفي موقع “نورنيوز” الإيراني: “أبحرنا عبر قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي والبحر الكاريبي ودخلنا مياه المنطقة الاقتصادية لفنزويلا مساء الأحد، ويمكنني القول إننا لم نتعرض لأي مضايقات”.

وأضاف: “استقبلنا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزيرا الطاقة والدفاع لدى وصولنا إلى ميناء “ال باليتا”.. أنا وزملائي كنا سعداء جدا لأننا تمكنا من أداء واجبنا المهني من خلال تسليم الحمولة بشكل كامل إلى بلد المقصد”.

وتابع: “عند دخولنا إلى المياه الاقتصادية الخاصة لفنزويلا، رافقتنا السفن العسكرية وطائرات الهليكوبتر الفنزويلية من الجو إلى البحر حتى رسونا في الميناء”.

وأكد أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية بشأن التجارة الحرة والحقوق البحرية والشحن وقد تمت دون أي انتهاك للبروتوكولات الدولية”.

وأشار إلى أنه “على مدى الـ14 ألف كيلومتر التي عبرناها، كانت جميع أنظمة إرسال إشارة التتبع تعمل كالمعتاد، وكانت عملية الملاحة طبيعية تماما”.

وشدد على أن “هناك أيضا مهام غير معلنة لتنفيذ هذه الرحلة، والتي سيكشف عنها المسؤولين في إيران بالتأكيد في الوقت المناسب”.

ووفقا لشركات تتبع ناقلات النفط، فقد “جرى تحميل خمس ناقلات نفط إيرانية بالوقود في الموانئ بإيران في شهر مارس الماضي، وتوجهت إلى فنزويلا”.

RT