الصحة العالمية تصدر بيانا عاجلا بشأن استئناف الرحلات الجوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين 25 مايو/أيار، بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

جنيف – سبوتنيك. أعلنت رئيسة الفريق الفني لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، أن منظمة الصحة العالمية توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية.

وقالت كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “توصياتنا هي الحفاظ على مسافة (أثناء الرحلات الجوية) بين الأشخاص بطول متر أو أكثر. لقد أجرينا مؤخرا تقييما منهجياً للإنفلونزا وفيروس كورونا وكوفيد-19، وحددنا مسافة واقية تبلغ مترا واحداً أو أكثر. لذا، فهذا مهم جداً”. المادة السابقة توجيه عاجل من وزيرة الصحة المصرية بعد وفاة “طبيب المنيرة” المقالة القادمة الخارجية الإيرانية: على واشنطن أن تتذكر ماضيها الخبيث والأسود بدل محاكمتنا

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