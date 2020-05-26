افادات لحميدتي تستحق التوقف عندها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في حديثه لفضائية سودانية 24 الذي بث بالتزامن مع قناته على اليوتيوب أدلى السيد نائب رئيس المجلس السيادى الفريق حميدتى بافادات تستحق التوقف عندها ، وسنمر سريعا على بعض كلمات الرجل ونورد نقاطا منها ونعلق عليها.

*قال الفريق حميدتى :

نحن من أوقف 13 دبابة مزخرة تحركت من المدرعات عبر جهات غير نظامية كانت ستحيل الإعتصام إلى رماد يوم 11 أبريل.

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هذه الشهادة لابد من وضعها فى الاعتبار ويلزم ان تكون لجنة الأستاذ نبيل اديب قد استمعت الى تفاصيلها – وان لم تكن قد فعلت فلا بد من ذلك فورا – فمن الواضح ان الفريق حميدتى يعرف الكثير المثير.

*قال حميدتى :

وجود عناصر النظام السابق في السجن لمدة سنة (خطأ) و “غلط كبير” عدم تقديمهم لمحاكمات لان هنالك بينات ظاهرة.

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هذا ملف شائك جدا وشديد التعقيد ، ويتضح بجلاء الصراع بين المبادئ والسياسة ، ولابد من الاشادة بشجاعة الرجل وهو يقر بخطأ حبس الموقوفين لمدة سنة دون تقديمهم للمحاكمة ، والاخطر جدا فى كلامه قوله ان على الرغم من البينات الظاهرة فالمحبوسين لم يقدموا للمحاكمة وكأنه يقول ان هناك جهة تؤخر هذا الأمر وتخطط لفعل شيئ غير قانونى.

* قال حميدتى :

للأطباء حقوق كما للمواطنين حقوق، من المفترض أن يتم تأمين الأطباء بالمعينات الوقائية قبل حمايتهم من الإعتداءات، لكن الآن هنالك من يموتون بسبب عدم عمل المستشفيات وتخوف الأطباء.

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كلام سليم 100% ، وكما للاطباء الحق فى حمايتهم عليهم الخضوع للمحاسبة فى غيابهم عن العمل وموت بعض المرضى لعدم استقبال المستشفيات لهم.

* قال حميدتى :

يعود الفضل للسعودية والإمارات لدعمهما السودان بعد التغيير بمبلغ 3 مليار دولار ، تسلمنا منها 500 مليون دولار وتوقفت البقية لبعض المشاكل والتتريس.

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السيد وزير المالية قال بصريح العبارة ان السعودية والامارات تلكأتا فى ايصال ما التزمتا به ، ولم يتحدث عن عراقيل محلية وتتريس تسببت فى هذا التلكؤ مما يعنى انه يحملهما المسؤولية ، وايضا تحدث البروفيسور صديق تاور على المكشوف عن ان ما يصل فعلا من السعودية والامارات اقل من 10 % مما يتم الحديث عنه فى الاعلام ، وهذا الخلاف بين كلام الرجلين وكلام حميدتى يجعل الترجيح لحديثهما على حديثه.

نكتفى بهذا القدر .