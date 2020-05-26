توجيه عاجل من وزيرة الصحة المصرية بعد وفاة “طبيب المنيرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، توجيهات بفتح تحقيق فوري في واقعة وفاة الطبيب وليد يحيى، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى المنيرة.

ذكرت ذلك صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن زايد “تقدمت بخالص العزاء لأسرة الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة أكدت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال أثبتت التحقيقات وجود أي تقصير، بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

أصدرت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، أول تعليق على مطالب الأطباء بضرورة الوقاية وحماية الأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك” أرقام وفيات وإصابات الأطقم الطبية في مصر، حيث أشارت إلى أنه توفي حتى الآن 11 من الأطقم الطبية، وأصيب 291 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل من بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وقالت زايد إنها أصدرت قرارا بتخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، ضمن جهود الوزارة لحماية أطقمها الطبية لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

وعلقت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مطالب الأطباء، بضرورة الوقاية وحماية الأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك” أرقام وفيات وإصابات الأطقم الطبية في مصر، حيث أشارت إلى أنه توفي حتى الآن 11 من الأطقم الطبية، وأصيب 291 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل من بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وقالت زايد إنها أصدرت قرارا بتخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، ضمن جهود الوزارة لحماية أطقمها الطبية لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد.