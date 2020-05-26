الحكومة الكويتية تعلن موعد انتهاء الحظر الكامل وتكشف “البديل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة الكويتية أن حظر التجوال الكامل لن يستمر بعد نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هناك حلا بديلا سيتم تطبيقه.

ذكرت ذلك صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، أعلن أن مجلس الوزراء قرر عدم تمديد حظر التجول الشامل مع انتهاء موعده بتاريخ 30 مايو/ أيار الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

وجاءت تصريحات الصالح، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.

وجاء فيه أنه “سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة تدريجيا الخميس المقبل”.

وأعلنت الحكومة الكويتية، تطبيق “الحظر الشامل” اعتبارا من يوم 10 مايو/أيار الحالي، حتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، حيث يقتصر العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.