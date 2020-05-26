أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020م

صحيفة الانتباهة:

السودان: احصائيات مخيفة لكورونا بالعاصمة والولايات واعلان (156) حالة إصابة جديدة

السودان: إلقاء القبض على فنانة شهيرة

تصريحات مثيرة لسلفا كير في أول ظهور بعد انتشار شائعة مرضه بكورونا

السودان: خطة أمنية بجبل أولياء لمنع الظواهر السالبة والرحلات الترفيهية والحفلات والاستحمام

السودان: مريم المهدي تكشف حقيقة هجومها علي حميدتي

صحيفة السوداني:

وزارة الصحة: تعافي (45) حالة وإصابات ووفيات جديدة بـ”كورونا” في السودان

ارتفاع أعداد الوفيات اليومي “بشكل غير مسبوق” بولاية الخرطوم

مكتب رئيس الوزراء السوداني يدشن صفحة على فيسبوك لتقديم المعلومات

الصحة تنفي سقوط وخضوع الوزير لجراحة مستعجلة

صحيفة اليوم التالي:

صديق تاور: الحكومة فشلت في تنفيذ مطلوبات الثورة التي انتظرها الشعب السوداني

ولاية الخرطوم تبدأ في مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين

وفد من حزب البعث السوداني يلتقي رئيس الوزراء

أسرة القيادي بالنظام المعزول علي عثمان محمد طه تقول إن طبيب سجن كوبر أخبرهم بإصابة والدهم بفيروس كورونا

لجنة سحب الثقة من مجلس المريخ توضح الحقائق

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صحيفة اليوم التيار:

تفاصيل إصابةقيادي بالمؤتمر الوطني بكورونا ووفاته

قانوني؛ أملاك السفارة السعودية مهدده بالحجز

حادث حركة مؤسف للصحفي احمد دندش ومحمد مصطفى البرنس

سونا:

التعايشي : تواصل الدولة مع المحليات والمناطق الريفية مهم وضروري

مكتب حمدوك يدشن صفحة جديدة على الفيس بوك

الفريق كباشي يتفقد قوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات بكادوقلي

تنسيقية الحرية والتغيير بشمال كردفان متماسكة وتعمل بانسجام

حمدوك يبحث مع المؤتمر السوداني تحقيق أهداف الفترة الانتقالية

كباشي:التحقيقات ستكشف من يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي بجنوب كردفان

وزير الري : البدء في ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة

صوت الأمة:

بسبب مخالطته وزيرة الشباب والرياضة الفكي يدخل العزل الصحي

ولاية الخرطوم تبدأ في مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين

الامين العام لحزب الامة القومي يهنيء السودانيين بالعيد

الافراج عن بقية نزلاء الحق العام بسجون الخرطوم والولايات

فريق عثمان ذوالنون مصاب بكورونا ويطوف للتحذير من كورونا

الخرطوم(أخبار الخليج 365)