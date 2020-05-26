استضافت قناة الهلال الفضائية أول أيام العيد الفنانة المعروفة إنصاف مدني في سهرة لطيفة قدمت من خلالها الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة عدد من الأغنيات وكشفت فيها بعض الأسرار.
وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد طرحت المذيعة تريزا شاكر مقدمة السهرة عدد من الأسئلة على ملكة الدلوكة منها “اتهامها بأنها فنانة النظام البائد” لترد عليها إنصاف بعفويتها المعروفة والتي اشتهرت بها (تبيتي في القسم).
هذه الجملة التي أطلقتها إنصاف مدني كانت كفيلة بتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعليها عدد من التعليقات كان أبرزها (انصاف مدني تدخل المذيعة في فتيل).
ووفقاً بمتابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد قابلت المذيعة عبارة إنصاف بضحكات واضحة, والمعروف أن المذيعة والفنانة تجمعهما علاقة صداقة قوية حيث ترافقتا في عدد من السهرات والبرامج.
ونفت إنصاف مدني في بقية حديثها علاقتها بالنظام البائد وقالت أنها غنت للرئيس السابق عمر البشير أغنية واحدة وبسبب ظروف خاصة, لكنها نادمة على تقديمها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن وصفتها بفنانة النظام البائد… إنصاف مدني ترد على المذيعة تريزا شاكر (تبيتي في القسم) وتدخلها في فتيل على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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