اللجنة الفنية للطوارئ الصحية تصدر بياناً مهماً حول إصابة “ولاء البوشي” بكورونا

التاريخ: 25-مايو-2020
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أصدرت اللجنة الفنية للطوارىء الصحية والتحوطات لفيروس كورونا بولاية كسلا، بياناً طالبت فيه جميع من التقوا بوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، خلال زيارتها الأخيرة للولاية أخذ التحوطات الصحية اللازمة.
وجاء في البيان بحسب صحيفة (السوداني) تود اللجنة الفنية للطوارئ الصحية توضيح الآتي : قامت السيدة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بزيارة لولاية كسلا بتاريخ 17 مايو الجاري ضمن وفد الصلح المشترك من المجلس السيادي والحكومة الاتحادية لتفقد الأوضاع بالولاية وقد أعلنت يوم أمس السيدة الوزيرة إيجابية فحصها لفيروس كورونا المستجد نسأل الله لها الشفاء ولكل المصابين.
والتزاما بالاجراءات الاحترازية تطلب اللجنة الفنية للطوارئ الصحية جميع من خالط الوزيرة من اعيان المكونات القبيلية والجهات الرسمية والمراسم ولجان الحرية التغيير ولجان المقاومة وقيادات الشباب والرياضة وكل من قابل السيدة الوزيرة اثناء زيارتها للولاية عمل التحوطات الصحية اللازمة والاتصال بأرقام التبليغ والاستعلامات.
وذلك لمتابعة وضعهم الصحي حسب البروتوكول المتبع من وزارة الصحة وإجراء الحجر الصحي حسب توجيهات ادراة الطواري الصحية ومكافحة الأوبئة وتنوه الى ان الإنتشار المجتمعي يتطلب مزيدا من الاجراءات الوقائية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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