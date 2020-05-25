التاريخ: 25-مايو-2020
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كشف الفريق أول “ياسر العطا” عضو المجلس السيادي في السودان، لاول مرة عن علاقته الوطيدة بالرئيس المعزول عمر البشير، قائلاً كان يستدعيني منذ أن كنت رائداً في الجيش لتنفيذ عمليات معينة بمناطق العمليات، و إحداث اختراق بقوات معينة في جبهات القتال.
وأضاف “العطا” الذي كان يتحدث في لقاء تلفزيوني بفضائية النيل الأزرق، أنه والبرهان كانا من أكثر القادة الذين يحرص البشير على مرافقته في زياراته ولقاءاته، وذلك بغرض التأمين وإظهار الهيبة العسكرية، وإرسال رسالة للجنود بأن قادتكم بمسارح العمليات يقفون بجانبي.
ومدح “العطا” الفريق أول عوض أبنعوف نائب رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس العسكري الإنتقالي السابق، واصفاً إياه بالحكمة، قائلاً: كان قائدنا أنا والفريق أول برهان لفترات طويلة بالجيش، لو كان موجوداً لكانت الصورة مشت بشكل أكبر سلاسة.
وبحسب صحيفة السوداني، تابع : أبنعوف يحب جيشه وشعبه ووطنه وغيور عليهم، وهو من لعب دور رئيسي في عملية التغيير مع عدد من كبار الضباط، وكان يتقبل الرأي وأكثر حكمة منا، محيياً له وأسرته بمقر إقامته بقاهرة المعز.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر ياسر العطا: كنت أقوم بمهام خاصة للبشير، ولوكان “ابنعوف” موجوداً لكانت الأمور أكثر سلاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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