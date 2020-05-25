وزير الري: البدء في ترتيبات إستئناف مفاوضات سد النهضة

التاريخ: 25-مايو-2020
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عقد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس اليوم ، اجتماعين منفصلين اسفيرياً مع نظيريه المصري والاثيوبي – كلا على حده ، و بحضور اثنين من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة .
وبحسب سونا، جاء الاجتماعان وفقاً لمخرجات اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أخيراً مع نظيريه المصرى والاثيوبي ، و ذلك بتكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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