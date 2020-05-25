البدوي : دعم الإنتاج يتطلب سياسة سعر صرف واقعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن دعم الإنتاج والإنتاجية، يتطلب سياسة سعر صرف واقعية،وأكد البدوي، في بيان لوزارة المالية، أهمية هيكل الرواتب الجديد الذي تم إقراره، مشيرا إلى أن هناك استحقاقين مهمين لاحقين في برنامج حكومة الثورة الاقتصادي،وأوضح أن الاستحقاق الأول هو دعم الإنتاج والإنتاجية، الأمر الذي يتطلب سياسة سعر صرف واقعية، وإعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية الدولية، حتى يتسنى معالجة فجوة النقد الأجنبي التي أضرت بالاقتصاد السوداني خلال حكم النظام السابق، حيث يمكن الحصول على تحويلات السودانيين المهاجرين عن طريق القنوات الرسمية والقضاء على تهريب الذهب وغيره من الصادرات؛ فضلا عن الحصول على التمويل الأجنبيوأضاف أن الاستحقاق الثاني يتمثل في تطبيق برنامج التحول الرقمي واستخداماته في تقديم الخدمات، وتنفيذ برامج دعم الأسر لتوسيع وتعميق العقد الاجتماعي الجديد؛ الذي بدأ مع إصلاح هيكل الرواتب وترشيد الدعم.اقرا الخبر ايضا من المصدر المشهد.