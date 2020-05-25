قرار بتعديل ساعات العمل في محطات الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط، أن تعمل محطات الخدمة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ابتداء من اليوم.

و طالب المدير العام الإمدادات وتجارة النفط، جمال حسن عبدالله، جميع الشركات بتوجيه منسوبيها في كل المحطات للالتزام بذلك، موضحاً أن الشركة المخالفة محطاتها، ستتعرض لعقوبات رادعة حسب الضوابط المنظمة للعمل في المواد البترولية، مشيراً إلى انه ستكون هناك دوريات لرصد المحطات المخالفة.

وقال جمال، إنه بناءً على التقارير الشرطية في ولاية الخرطوم فأن تشغيل محطات الخدمة في الفترة المسائية افرز واقع سلبي وفيه كسر واضح لحظر التجوال المفروض في ولاية الخرطوم.