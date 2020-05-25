ابن سلمان يعفو عن المجرمين لكنه يرفض إطلاق سراح بنت عمه الاميرة بسمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجاهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المناشدات المستمرة للأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، والتي طالبت فيها الملك سلمان ونجله بالإفراج عنها وابنتها من السجن، مستقبلاً مطالباتها المستمرة بآذان صماء، فيما أصدر بالمقابل عفواً عن عدد من المجرمين.

الأمير بسمة، عبرت عن أملها في إطلاق سراحها من السجن بشهر رمضان المبارك، وذلك بعد مرور أكثر من عام من اختطافها وسجنها واتهامها بمحاولة الفرار من السعودية، حيث كسرت الأميرة الصمت بعد 13 شهراً من الاعتقال، لتكشف على تويتر أنها في السجن.وتوسلت الأميرة من عمها الملك سلمان وابن عمها محمد إطلاق سراحه، حيث كان العاهل السعودي يصدر في كل عام عفواً عن بعض السجناء خلال شهر رمضان، قائلةً في سلسلة تغريدات: “أنا التمس من عمي وابن عمي مراجعة حالتي والإفراج عني لأنني لم أرتكب أي خطأ، وحالتي الصحية الحالية حرجة للغاية”.وفي السياق، وتحت عنوان “الأميرة بسمة تأمل بالعفو عنها في رمضان ولكن ابن عمها بن سلمان يغض الطرف” سلط موقع “إنسايدر” الضوء على أحدث تطورات في مأساة الأميرة السعودية، مشيراً إلى أن الأميرة خُطفت مع ابنتها البالغة من العمر 28 عاماً، سهود الشريف، من شقتها في جدة في 1 مارس 2019.وأوضح الموقع، أنه تم اقتياد الأميرة وابنتها إلى سجن الحائر المشدد الحراسة، حيث كانت التهمة في البداية استخدام جواز سفر مزور والاشتباه في محاولة الفرار من البلاد، وبعد ذلك تم إسقاط التهمة، ولكنها لا تزال في السجن.