“على أي كوكب يعيشان؟”.. انتقادات حادة لبوريس جونسون والأخير يرد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عصيانا في صفوف حزبه، وغضبا في مختلف أنحاء بلاده، لرفضه عزل أقرب مساعديه دومينيك كامينغز المتهم بمخالفة قيود مفروضة بسبب فيروس كورونا.

صحيفة: الشرطة البريطانية تتلقى بلاغا بخرق مستشار جونسون قيود الحظر

ودافع جونسون عن واحد من أقوى الشخصيات السياسية في بريطانيا وقال: “كامينغز تصرف انطلاقا من إحساس بالمسؤولية والتزاما بالقانون وبنزاهة عندما قاد سيارته من لندن إلى شمال إنجلترا مع ابنه وزوجته المصابة بكورونا”.

وتصدر السؤال: “على أي كوكب يعيشان؟” الصفحة الأولى في “ديلي ميل”، وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن: “جونسون أصبح نسخة كاملة من دونالد ترامب (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي)”.

وتأتي بريطانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا إذ يبلغ عدد المتوفين حوالي 43 ألفا، كما تتعرض الحكومة لانتقادات لأسلوب إدارتها للجائحة.

من جهتهم، قال أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين إنهم “تلقوا اتصالات من ناخبين غاضبين في دوائرهم بعد أن قدموا تضحيات خلال فترة الإغلاق بما فيها الابتعاد عن أقارب في النزع الأخير”.

وقالت رئاسة الوزراء إن كامينغز قام بالرحلة إلى بيت والديه لضمان حصول ابنه البالغ من العمر أربع سنوات على الرعاية إذا أصيب مثل زوجته بالمرض.

وعلى النقيض من كامينغز استقال أكبر مسؤول طبي وأحد كبار المسؤولين عن مكافحة الأوبئة في اسكتلندا، بعد اعترافهما بمخالفة قواعد الإغلاق.

رويترز