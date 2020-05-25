إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلق الجيش الإسرائيلي النار، اليوم الإثنين، تجاه شابين فلسطينيين شرق رام الله بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

القدس – سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل وكالة “سبوتنيك” إن “عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم”.

وأفادت مصادر طبية بأنه “تم نقل المصابين الاثنين إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله”.

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