شكوى للفيفا وإتهام بعض الاقطاب في المريخ باثارة الكراهية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشعلت خطوة بعض المريخاب بسحب الثقة من مجلس المريخ الاوضاع بالنادي حيث دفع جزء كبير من اعضاء بجمعية المريخ بشكوى ضد من اسموهم باعداء المريخ ويخططون لاثارة الكراهية والاحقاد الاجتماعية داخل الوسط الرياضي عموما ونادي المريخ على وجه الخصوص وكشفت متابعات الصحيفة أن هناك شكوى سيتم رفعها للفيفا تحوي قصاصات فيها اساءات لمجلس المريخ من صحافيين ومريخاب يصفون سوداكال بانه اقل قامة من المريخ مما وقد يتسبب ذلك في ايقافهم عن مزاولة نشاطهم الرياضي وكما تم توثيق تصريحات بعض من قادة اتحاد الكرة ضمن من يثيرون الكراهية ضد مجلس سوداكال لانتماءات سياسية. المادة السابقة زيادة الرواتب ..(كافرة اُمك).. بقلم عبدالحميد عوض المقالة القادمة علماء يكشفون الدواء الخطير الذي تسبب في وفيات علماء يكشفون الدواء الخطير الذي تسبب في وفيات كورونا

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