اليابان تعلن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلنت اليابان اليوم رفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني ،في مؤتمر صحفي، بحسب وكالات إنه تم إلغاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.

وتأتي الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو الجاري.

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ولم تفرض اليابان الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى. واكتفت بالطلب من السكان البقاء في المنازل إذا أمكن.

ويبدو أن انتشار الفيروس في البلاد تحت السيطرة، حيث إن أعداد الحالات الجديدة اليومية تراجع منذ بعض الوقت وسجلت اليابان حتى الآن نحو 17300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 850 وفاة ذات صلة.

وكانت اليابان، قد وافقت، في وقت سابق، على استخدام عقار “ريمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز” كعلاج لمرض “كوفيد-19” ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)