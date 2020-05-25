شرطة ولاية الخرطوم: إجراءات حاسمة لضبط حركة المواطنين ومراجعة التصاريح

قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة عز الدين الشيخ ، إنه تلاحظ من خلال التقارير أن هناك عدم إلتزام بسياسات الدولة والحظر الصحي من خلال الحركة الواسعة للمواطنين ،

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وتم رصد عدد من المخالفات من حملة التصاريح بإستخدامها في غير أغراضها التي منحت بموجبها وفي غير أوقات العمل ، جاء ذلك عقب الإجتماع الطارئ للجنة أمن ولاية الخرطوم اليوم “الإثنين” .

وأضاف الشيخ ، بحسب صحيفة السوداني بناءً على ذلك قررت اللجنة التشدد في السماح بالمرور ومراجعة التصاريح بدقة ، والتأكد من أن صاحب التصريح في طريقه للعمل أو عائداً إلى منزله بعد إنتهاء الدوام ومعرفة الأسباب التي دعته للتحرك .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)