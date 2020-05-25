بالفيديو: الإعلامي “البرنس” يرد على شائعة وفاته من المستشفى

أرسل نجم السوشيال ميديا “محمد مصطفى البرنس” برسالة مختصرة من داخل المستشفى وهو يتأهب لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لحادث سير مؤسف بالخرطوم. وطمأن البرنس عبر مقطع فيديو قصير بحسب صحيفة السوداني أهله ومعارفه قائلاً: “أنا الحمد لله بخير”، ردا على شائعة قالت بوفاته. وكان الصحفي “احمد دندش” ونجم السوشال ميديا “محمد مصطفي البرنس” تعرضا لحادث سير مؤسف عصر أمس الأحد، في شارع القيادة العامة بالخرطوم، في طريقهما لتسجيل حلقة تلفزيونية. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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