التاريخ: 25-مايو-2020
0 مشاهدة
غيب الموت فجر اليوم الاثنين بالخرطوم الداعية السوداني ” الشيخ سليمان طه عبدالقادر” إمام وخطيب مسجد الشجرة، عن عمر ناهز 90 عاماً، إثر علة لم تمهله طويلا، وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر الشجرة.
ينحدر “طه” بحسب صحيفة السوداني من منطقة القرير شمالي السودان، عمل معلماً بوزارة التربية والتعليم لأكثر من ربع قرن، واختار المعاش في العام «1985م»، ليتفرغ إلى الدعوة.
بدأ العمل بمدرسة القرير الوسطى، ثم مدرسة الخرطوم الجديدة، وانتدب للعمل بالمملكة العربية السعودية مكة المكرمة.
كان من أول المشاركين في أولى متحركات العمليات ابان حرب الجنوب في تسعينيات القرن الماضي، رغم كبر سنه مع رفيقه صبير، وذلك في كتيبة الأهوال الأولى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الداعية السوداني الشيخ (سليمان طه) في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.