الداعية السوداني الشيخ (سليمان طه) في ذمة الله

غيب الموت فجر اليوم الاثنين بالخرطوم الداعية السوداني ” الشيخ سليمان طه عبدالقادر” إمام وخطيب مسجد الشجرة، عن عمر ناهز 90 عاماً، إثر علة لم تمهله طويلا، وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر الشجرة.

ينحدر “طه” بحسب صحيفة السوداني من منطقة القرير شمالي السودان، عمل معلماً بوزارة التربية والتعليم لأكثر من ربع قرن، واختار المعاش في العام «1985م»، ليتفرغ إلى الدعوة.

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بدأ العمل بمدرسة القرير الوسطى، ثم مدرسة الخرطوم الجديدة، وانتدب للعمل بالمملكة العربية السعودية مكة المكرمة.

كان من أول المشاركين في أولى متحركات العمليات ابان حرب الجنوب في تسعينيات القرن الماضي، رغم كبر سنه مع رفيقه صبير، وذلك في كتيبة الأهوال الأولى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)