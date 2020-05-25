شاهد بالصور: حادث سير مؤسف للصحفي “دندش” ونجم السوشيال “البرنس” بالخرطوم

التاريخ: 25-مايو-2020
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تعرض الصحفي والاعلامي “احمد دندش” ونجم السوشال ميديا “محمد مصطفي البرنس” لحادث سير مؤسف عصر أمس الأحد، في شارع القيادة العامة بالخرطوم.
وكان “دندش” مقدم برنامج الصندوق، بحسب صحيفة السوداني في طريقه لتسجيل حلقة تلفزيونية يستضيف فيها البرنس على قناة انغام الفضائية، واصيبا معاً إصابات متفاوتة في الحادثة.
وتم نقلهما الي مستشفي الشرطة بالخرطوم، غير ان المستشفي لم تستقبلهما، وتم اسعافهما بمستسفى بحري.
وطمأن رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال، جميع متابعيهم ومعارفهم، عبر تدوينة له على صفحته بفيسبوك قائلاً : الحمد لله الأخوين أحمد دندش وأحمد المصطفى البرنس بخير، بعد تعرضهما لحادث حركة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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