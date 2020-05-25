جبريل إبراهيم: وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هنأ رئيس حركة العدل و المساواة د. جبريل إبراهيم محمد الشعب السوداني وحركته وعضويتها بعيد الفطر المبارك؛ مبدياً حسرته على غياب صلاة الجماعة، و التزاور، و التواصل المعهود في الأعياد، بسبب جائحة كورونا.
وقال جبريل: “وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا التي فقدت أعزاءها، وأحال البلاد إلى سجن كبير”، متضرعاً إلى الرحمن الرحيم “أن يرفع عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء وباء الكورونا و الغلاء”.
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