جبريل إبراهيم: وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ رئيس حركة العدل و المساواة د. جبريل إبراهيم محمد الشعب السوداني وحركته وعضويتها بعيد الفطر المبارك؛ مبدياً حسرته على غياب صلاة الجماعة، و التزاور، و التواصل المعهود في الأعياد، بسبب جائحة كورونا.

وقال جبريل: “وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا التي فقدت أعزاءها، وأحال البلاد إلى سجن كبير”، متضرعاً إلى الرحمن الرحيم “أن يرفع عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء وباء الكورونا و الغلاء”.