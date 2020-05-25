عمر الدقير : مسيرة الثورة (متواضعة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صدم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الحلفاء في “قحت” بالقول إن الواقع الحالي يتقاصر عن طموحات الثورة. ووصف الدقير في تصريحات صحفية مسيرة الثورة بالمتواضعة واقرب منها للخذلان نتيجة الضعف في أداء شركاء الفترة الانتقالية. ووجه الدقير انتقادات للحكومة مطالبا الاعتراف بالقصور وتصحيح المسار لتحويل شعارات الثورة إلى واقع ملموس.

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