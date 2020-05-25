مديرعام الصحة بالشمالية يؤكد استقرار الوضع الصحي بالولاية

أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية دكتور صابر فتحي لدى تفقده اليوم سير العمل بأقسام مستشفى دنقلا التخصصي وعيادة الفرز لحالات الاشتباه بفيروس جائحة كورونا بالمستشفى ، أكد د. صابر استقرار الوضع الصحي بالولاية الشمالية ، مبيناً أن الولاية لم تسجل أي اصابة مؤكدة جديدة بمرض كورونا خلال اليومين الماضيين ، مبيناً أن حالات الشفاء بالمرض بلغت (5) حالات و(3) حالات وفاة و(4) حالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة الان بمركز العزل الرئيسي بمطار دنقلا، مشيدا بجهود الكوادر الطبية الذين يعملون بكل جهد واجتهاد ونكران ذات لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين بجانب دورهم الكبير في التصدي لجائحة كورونا بالولاية .

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وبحسب سونا، إطمأن مدير عام الوزارة من خلال زيارته لرئاسة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية على عمل غرفتي طواري العيد وجائحة كورونا بجانب تفقده لمركز العزل الرئيسي ومركز ايواء العائدين من ليبيا بدنقلا ، مشيرا الى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأمين الصحي تعمل الان بصورة طيبة في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين ، مجددا الاستمرار في وضع التحوطات والاجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ، داعيا المواطنين الالتزام التام بالارشادات الصحية والتقيد بالقرارات والموجهات الصحية الصادرة من اللجنة العليا لمجابهة الجائحة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)