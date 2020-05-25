التاريخ: 25-مايو-2020
0 مشاهدة
طالب الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية تاج السر شكر الله، الدولة بتوفير معاش مجزٍ للمعاشيين، ووصفهم بأنهم يعيشون أوضاعاً ضاغطة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وقال شكر الله لـ(صحيفة الصيحة)، إن الدولة قامت بصرف زيادات مهولة في مرتبات العاملين لمقابلة إنفلات السوق ومقتضيات المعيشة ولكن جاءت زياداتها للمعاشيين محبطة وأدت إلى تذمرهم واستيائهم وأدركوا أنها تمت دون أي دراسة.
واضاف شكر الله “نحن في اتحاد المعاشيين نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الزيادات حتى تحقق سد الفجوة بين المعاش وتكلفة المعيشة وأن تتخذ معاشاً يوفر العيش الكريم لهم. وتابع “حقهم الطبيعي أن ينعموا بكل الاستحقاقات في هذه السن بعد أن أدوا ضريبة خدمة الوطن وحان الوقت لمكافأتهم”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المعاشيين: زيادات المعاشات “محبطة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.