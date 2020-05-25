حادث حركة مؤسف للصحفي أحمد دندش ومحمد مصطفي البرنس

التاريخ: 25-مايو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements تعرض الزميل احمد دندش ونجم السوشل ميديا محمد مصطفي البرنس لحادث حركة مؤسف عصر امس في شارع القيادة وكان دندش في طريقه لتسجيل حلقة مع البرنس في قناة تاسيتي انغام وقد اصيب دندش ببعض الكسور فيما حالة البرنس غير مستقرة وبحسب صحيفة الصيحة، قد تم نقلهما الي مستشفي الشرطة غير ان المستشفي لم تستقبلهما وهنالك محاولات جارية لاسعافهنا بمستسفي بحري. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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